Власти Новой Зеландии запретят некоторые виды огнестрельного оружия из-за теракта в двух мечетях Крайстчерча

Нападение на прихожан унесло жизни 50ти человек, их личности установлены.

Под запрет попадут штурмовые винтовки и полуавтоматическое оружие. Владельцам, у которых нет специальной лицензии, предложили сдать его добровольно. Такое оружие разрешат лишь полицейским, военным, спортсменам, а также фермерам для борьбы с вредителями. Остальным жителям страны власти Новой Зеландии выплатят компенсацию. Сумму пока не определили, но в правительстве заверили, что она будет справедливой, передаёт Рейтер. Запрет коснётся оружия, из которого по версии следствия австралиец Брентон Таррант почти неделю назад убил в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч 50 человек. И столько же ранил. Личности всех погибших установлены. Семьи почти половины из них получили тела родных для погребения, сообщает Франс-пресс со ссылкой на полицию. Обвиняемый в теракте перед нападением опубликовал пространный манифест. Таррант заявил в нём о превосходстве белой расы и назвал себя последователем норвежского террориста Брейвика, убившего почти 80 человек.

В полиции считают, что Таррант собирался продолжить нападения. Помимо него арестованы ещё два человека.