Верховный суд Чечни вернётся к рассмотрению жалобы регионального подразделения Газпрома на списание долгов республике

Верховный суд Чечни сегодня вернётся к рассмотрению жалобы регионального подразделения Газпрома на списание долгов республике.

Жалобу компании «Газпром межрегионгаз Грозный» суд начал рассматривать две недели назад. Но прокуратура Чечни попросила перенести заседание, что и сделали. Дочка Газпрома оспаривает решение нижестоящей инстанции, Заводского районного суда Грозного. Он в конце прошлого года постановил списать долги за газ на сумму более 9ти миллиардов рублей. Региональное подразделение Газпрома обжаловало решение о списании задолженности за топливо. Это противоречит действующим нормам права и будет воспринято добросовестными плательщиками как несправедливость по отношению к ним, сказал тогда ещё зампред правления Газпрома Валерий Голубев. Генпрокуратура после этого начала проверку. Прокурору Чечни указали на недопустимость вмешательства надзорного ведомства в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Глава республики Кадыров объяснил списание долгов за газ жителям Чечни отсутствием учёта реальных потребителей во время двух военных компаний. Газовый гигант считает, что долг накопился не из-за войны, а низкой платёжной дисциплины населения.

Следом за Чечнёй депутаты ряда других российских регионах попросили списать населению долги за газ. Почти 80% общероссийского долга за газ приходится на Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом говорится в новом исследовании издания «Проект». По данным исследователей, долг Чечни за газ — самый большой, он составляет почти треть общего долга всех регионов.