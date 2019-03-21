Прощание с певицей Юлией Началовой состоится сегодня в ритуальном зале Троекуровского кладбища

Исполнительница скончалась в минувшую субботу в возрасте 38 лет. Музыкой Юлия Началова занималась с раннего детства. Главным учителем и наставником девочки был ее отец, руководитель ансамбля. Впервые на сцену она вышла в 5-летнем возрасте, а популярность пришла к ней в 10 – после победы в шоу «Утренняя звезда». Потом Началова участвовала во многих российских и международных вокальных конкурсах, в 1995-ом стала обладательницей Гран-при конкурса Big apple в Нью-Йорке, в том же году вышел ее первый альбом «Ах, школа, школа».

Она много гастролировала, снималась в кино, была телеведущей. За свою карьеру исполнительница выпустила 7 альбомов. Причиной смерти Юлии Началовой назвали остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс, начавшийся из-за раны на ноге. Ее госпитализировали 8 марта, вскоре в связи ухудшением состояния Началова ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Ее не стало 16 марта. Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище.