Новый, уже третий по счёту, серьёзный инцидент менее чем за год произошёл в Третьяковской галерее

На этот раз мужчина разделся почти догола и прошёл по залам. Ему удалось скрыться. Мужчина в одних трусах стоит возле картины художника Врубеля «Принцесса Грёза». На теле хулигана золотистая краска. Об этом можно судить по видеозаписи, появившейся в интернете. Посетители выставки с удивлением смотрят на практически голого человека перед картиной, несколько человек снимают его на мобильный телефон. Всё это происходило в Третьяковке вчера вечером.

По словам очевидцев, мужчина в трусах прошёл в таком виде по нескольким залам. А его сообщник повесил на стену свою картину, передает телеканал 360°. Затем оба спокойно ушли из музея. «Несанкционированным перформансом неких современных художников» назвали новый инцидент в пресс-службе Третьяковки. Уточнив, что угрозы картинам и посетителям не было. Представитель Росгвардии сообщил, что инцидент произошёл вне зоны ответственности поста силовиков.

Это уже третий инцидент с мая прошлого года, когда серьёзно повредили картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». После кражи полотна Куинджи в январе на глазах у сотрудников музея и посетителей руководство Третьяковки обязали принять меры по охране экспонатов. Картины оснастили электронными датчиками.

Гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой после кражи картины Куинджи был объявлен выговор. Начальника службы безопасности музея уволили. С работы ушла и смотрительница, которая дежурила во время кражи.