В МИД России вызывали чешского посла Витезслава Пивоньку

Ему сделало представление в связи, как сказано в документе, с «активно нагнетаемой нездоровой атмосферой вокруг недвижимости, которую использует российская сторона в Праге. Ранее чешские СМИ писали, что российские чиновники сдают гражданам России внаем около двухсот квартир в Праге без заключения контракта. Жильцы, якобы, платили деньги лично представителю «Госзагрансобственности» Александру Терентьеву. Сама недвижимость предоставлена чешским правительством для проживания дипломатов в неограниченное и бесплатное пользование.