В Москве простятся с легендарным советским режиссёром Марленом Хуциевым

Народный артист Советского Союза умер во вторник в возрасте 93 лет. Прощание пройдёт в Доме кино. Оно начнётся в 11 утра. Хуциева называют ключевой фигурой в кинематографе 60-х, главным режиссёром эпохи оттепели, голосом поколения. Тогда вышли любимые миллионами зрителей фильмы «Весна на Заречной улице», «Два Фёдора» в ней дебютировал Василий Шукшин, «Июльский дождь». Все они стали народными картинами.

В фильмах по общему мнению правды было гораздо больше, чем в официальной хронике. Герои работ Хуциева — уроженца Грузии, чей отец был расстрелян в 37 году, часто не вписывались в окружающую действительность, но мгновенно находили отклики в сердцах зрителей. Сам режиссёр считал, что неверно связывать смягчение режима с именем тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС. Хуциев вспоминал, как Хрущёву не понравилась картина «Застава Ильича», и он заставил его радикально переделать фильм.

В урезанном виде он вышел под другим названием «Мне 20 лет». А авторская версия увидела свет лишь в перестройку. Последний фильм «Невечерняя» о встречах писателей Льва Толстого и Антона Чехова, Хуциев снимал больше 10 лет. Он должен выйти на экраны в этом году. Марлен Хуциев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Режиссёры Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский и другие попросили президента Путина оказать содействие в том, чтобы дать могилу на Новодевичьем. С аналогичной просьбой к мэру Собянину обращался председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.