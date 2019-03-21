В Сахаровском центре накануне показали пьесу «Кантград»

Ранее стало известно, что силовики ищут в этой постановке признаки экстремизма. Показ «Кантграда» в Сахаровском центре прошёл без инцидентов. Посмотреть пьесу, повествующую о судьбе жителей послевоенного Калининграда, пришли около 50 человек. Режиссёр постановки Анастасия Патлай перед показом поблагодарила Центр по борьбе с экстремизмом за привлечение внимания к премьере и выразила надежду, что все обойдётся без провокаций. Камерная постановка, в которой были задействованы всего четверо артистов, продолжалась около часа и была хорошо принята публикой.

Показ должен был пройти в театральной студии «Дети райка», но накануне к ее руководителю Наталье Туровской пришли сотрудники Центра «Э», которые предупредили о проверке пьесы на экстремизм. При этом, по их утверждению, никаких экспертиз спектакля пока не проводилось. Из-за визита силовиков показ пьесы решено перенести в Сахаровский центр, чтобы не подвергать риску «Детей райка».

По мнению режиссёра, пожаловаться на «Кантград» в полицию могли жители Калининграда: там прошли последние показы спектакля.