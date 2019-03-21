Суд в Красногорске приступит к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры к экс-главе Серпуховского района

Ведомство просить изъять в пользу государства имущество Александра Шестуна на много миллиардов рублей. Сотни земельных участков и десятки автомобилей, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей – это имущество, по версии Генпрокуратуры, Александр Шестун скрыл от государства. Ведомство утверждает, что все это приобреталось на незаконные доходы, регистрировалось на его родственников и доверенных лиц.

Сам Шестун подчеркивает, что вся земля в Серпуховском районе столько не может стоить, и указанное имущество ему не принадлежит. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, легализации денег, получении взятки.

При этом до ареста Шестун говорил о том, что высокопоставленные сотрудники ФСБ и администрации президента угрожали ему уголовным преследованием из-за согласования митинга против мусорных свалок и намерения баллотироваться на новый срок в качестве главы района. Все обвинения в свой адрес бывший чиновник категорически отвергает.

Ранее Шестун решил прекратить голодовку, которая длилась 40 дней.Такое решение он принял в связи с ухудшением состояния здоровья