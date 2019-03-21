ЦИК рассмотрит вопрос о передаче депутатского мандата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину

Кресло в нижней палате парламента, по решению коммунистов, должно перейти Грудинину после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова. При этом сам директор «Совхоза имени Ленина» и бывший кандидат в президенты членом КПРФ не является. Однако на выборах в Госдуму в 2016 году он занимал 9 строчку среди 22 кандидатов в подмосковной группе списка.

Между тем не исключен вариант, что ЦИК не зарегистрирует Грудинина в качестве депутата парламента — по крайней мере, так утверждают источники интернет-издания РБК, близкие к Кремлю и Центризбиркому. По их словам, ЦИК, согласно процедуре, сначала голосует за передачу вакантного мандата Госдумы тому или иному лицу, а затем уже за регистрацию его депутатом.

Второй этап, говорят собеседники издания, может быть отложен на неопределенный срок, либо же Грудинину откажут после проверки документов. При этом источники РБК в КПРФ утверждают, что ЦИК уже обнаружила незначительные нарушения в документах, однако руководство партии оставило их без изменений.

В феврале Грудинина отстранили от должности председателя совета депутатов подмосковного города Видное, а также лишили его мандата. Это произошло по представлению прокуратуры, в котором было указано, что экс-кандидат в президенты не указал в своей декларации офшор в Белизе.