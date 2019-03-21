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06:02, 21 марта 2019

Дональд Трамп: Торговые пошлины США на китайские товары могут остаться в силе на длительное время

«И не будут сняты даже после заключения торгового соглашения», — президент США Дональд Трамп вновь усилил риторику по торговым отношениям с Китаем.

Направляясь на предвыборное ралли в Огайо, штат, сильно пострадавший от пошлин на сталь и алюминий, Трамп заявил, что тарифы на ввоз китайских товаров в США могут остаться в силе на длительное время — и сняты будут не тогда, когда две страны заключат новое торговое соглашение, о параметрах которого еще только предстоит договориться, а когда Администрация США убедится в том, что Китай выполняет условия сделки. «У них, — заявил Трамп, — часто были проблемы с соблюдением определенных договоров».

Никакого внятного ответа на вопрос о ходе переговоров с Китаем Дональд Трамп не дал, заявив только, что «сделка идет хорошо» и назвав президента Си Цзиньпина своим другом. Вчера американские СМИ дали противоречивую информацию о ходе переговоров — Bloomberg написал, что Китай отказался выполнять некоторые условия сделки, требуя гарантий снятия пошлин, а WSJ сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии.

Переговоры между двумя странами идут последний несколько месяцев, и продолжатся на следующей неделе, когда министр финансов США Стив Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер отправятся в Пекин



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