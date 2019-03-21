Компания S7 приостановила контракт с «Южмашем» на  производство12 ракет «Зенит».

Как сообщил РИА источник в российской ракетно-космической отрасли, украинские партнеры уже проинформированы на этот счет. В «Южмаше» эту информацию не комментировали. В Роскосмосе не располагают информацией о возможном разрыве контракта. «Зениты» планировалось использовать для запусков с плавучего космодрома «Морской старт», владельцем которого является S7. Возможный разрыв контракта может быть связан с отсутствием перспектив российско-украинского сотрудничества в космической сфере.