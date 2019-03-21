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05:06, 21 марта 2019

ЦИК сегодня решит вопрос с передачей депутатского мандата покойного Жореса Алфёрова.

Согласно проекту повестки заседания, вакантное место в ГД должно достаться кандидату федерального списка КПРФ, экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину. На  заседании ЦИК планирует приехать Геннадий Зюганов. Нобелевский лауреат и депутат от  фракции КПРФ Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин недавно лишился поста председателя совета депутатов города Видное. Его полномочия были досрочно прекращены.



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