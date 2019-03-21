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05:04, 21 марта 2019

Легальные мигранты в Якутии защищены законом, их права не будут ущемлены.

Это у себя в Instagram пообещал глава Якутии Айсен Николаев. Усиленные меры, принимаемые правоохранительными органами, касаются, по его словам, исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Глава республики рассказал, что официальные представители Киргизии, прибывшие в  Якутск, осудили изнасилование местной жительницы и призвали своих земляков в Якутии соблюдать российское законодательство и  уважать местных традиций. Все подозреваемые задержаны и  арестованы. Конфликт не  должен разрастаться дальше, — подчеркнул Николаев. Резонансное преступление спровоцировало в Якутске межнациональные волнения.



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