Легальные мигранты в Якутии защищены законом, их права не будут ущемлены.

Это у себя в Instagram пообещал глава Якутии Айсен Николаев. Усиленные меры, принимаемые правоохранительными органами, касаются, по его словам, исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. Глава республики рассказал, что официальные представители Киргизии, прибывшие в Якутск, осудили изнасилование местной жительницы и призвали своих земляков в Якутии соблюдать российское законодательство и уважать местных традиций. Все подозреваемые задержаны и арестованы. Конфликт не должен разрастаться дальше, — подчеркнул Николаев. Резонансное преступление спровоцировало в Якутске межнациональные волнения.