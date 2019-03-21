Задолженность Центра им. Хруничева в прошлом году сократились на 31 млрд руб.

По состоянию на 2019 год задолженность производителя ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара» составляет 84 млрд. Об этом «Ъ» сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко. По его словам, Центр Хруничева рассчитывает выйти из долгов в 2021-2022 годах. На сегодняшний день закрыты долги, связанные с поставкой «Протонов» и разгонных блоков, а также почти все долги по дебиторской задолженности с Минобороны. В 2019 году предприятие планирует полностью закрыть все долги перед Роскосмосом.