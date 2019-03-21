Французский суд предъявил экс-советнику президента Макрона Александру Беналля новые обвинения.

На этот раз, как пишет Le Parisien, — в незаконном ношении оружия. По данным газеты, поводом стало селфи в Пуатье во время президентской кампании 2017 года, на котором Беналля запечатлен с пистолетом. Основное дело Беналля расследуется с лета прошлого года. Тогда на видео попало, как чиновник на акции протеста 1 мая в Париже грубо обращается с девушкой и избивает молодого человека из числа протестующих.