Фигурант дела «Сети» Юлий Бояршинов решил признать свою вину.

Он попросит суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Ольгу Кривонос. Соответствующее ходатайство будет подано в суд 25 марта. Кривонос уточнила, что Бояршинов не заключал сделку со следствием и не будет давать показания на других фигурантов дела. По делу «Сети» проходят 11 человек. Следствие считает, что они состояли в террористическом сообществе. Первый приговор по делу «Сети» вынесли в январе — Игоря Шишкина , который признал вину и заключил соглашение со следствием, приговорили к 3,5 годам колонии.