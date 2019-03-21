Адвокат Сергей Бадамшин подал ходатайство об УДО бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой.

Она осуждена по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной ИГИЛ. Адвокат отмечает, что Караулова отбывала срок без нарушений и неоднократно поощрялась администрацией колонии. По словам Бадамшина, его подзащитная учится в университете «Синергия» и в случае условно-досрочного освобождения получит работу. Сама Караулова на суде утверждала, что полюбила человека, с которым переписывалась в интернете, и собиралась поехать к нему в Сирию, а он оказался вербовщиком запрещенной террористической группировки.