В Москве сегодня простятся с певицей Юлией Началовой.
Она скончалась 16 марта в московской больнице в возрасте 38 лет. Как передает ТАСС, похоронят Юлию Началову на Троекуровском кладбище. Там же в Траурном зале состоится гражданская панихида.
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Она скончалась 16 марта в московской больнице в возрасте 38 лет. Как передает ТАСС, похоронят Юлию Началову на Троекуровском кладбище. Там же в Траурном зале состоится гражданская панихида.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...