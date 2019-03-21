Федрезерв США (аналог ЦБ) сохранил базовую ставку на прежнем уровне от 2,25% до 2,5% годовых.
В 2018 году ФРС повышал ставку четыре раза — в декабре, сентябре, июне и марте.
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В 2018 году ФРС повышал ставку четыре раза — в декабре, сентябре, июне и марте.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...