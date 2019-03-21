В Италии водитель, выходец из  Сенегала поджег школьный автобус.

В салоне находился 51 ребенок. По свидетельству очевидцев, водитель кричал, что хочет остановить гибель мигрантов в Средиземном море, и что никто в автобусе не выживет. Как передает ANSA, детей спасли полицейские, водитель задержан. Проверяется его возможная связь с террористическими организациями. Злоумышленник получил гражданство Италии в 2004 году и с тех пор несколько раз привлекался к ответственности за незначительные правонарушения.