Z Архив новостей новости
5 1 6 165
01:06, 21 марта 2019

ЦИК сегодня решит вопрос с передачей депутатского мандата покойного Жореса Алфёрова.

Согласно проекту повестки заседания, вакантное место в ГД должно достаться кандидату федерального списка КПРФ Павлу Грудинину. На  заседании ЦИК планирует приехать Геннадий Зюганов. Нобелевский лауреат и депутат от  фракции КПРФ Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин недавно лишился поста председателя совета депутатов города Видное. Его полномочия были досрочно прекращены.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента»...

5 224 6 117858
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 220 6 13940 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 138 6 12213 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 189 6 17556 17.03
Новости

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Она должна называться Нурсултан, в честь первого президента, — считает Токаев…

5 68 6 7017
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

В 2024 году мы будем наблюдать интересное единоборство не между либеральным и, условно говоря, пропутинским преемником, а между преемником пропутинским и условным Грудининым…

5 157 6 17792 15.03
#слушать 01:43:30 8читать ;смотреть $скачать 23.7 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Возле российского посольства в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова На церемонии присутствовали представители городских властей и дочь политика Жанна…

5 57 6 6585 15.03
Kнемцов, украина, общество, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 82 6 9883 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 127 6 15404 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 216 6 27779 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Новости

Депутаты парламента Казахстана приняли во втором чтении поправки о переименовании столицы Переименовать Астану в город Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев…

5 68 6 8981
Новости

Полиция возбудила уголовное дело после жалобы главы Роскосмоса на клевету в СМИ Поводом стали публикации на сайтах, где негативно оценивалась деятельность Дмитрия Рогозина на посту главы госкорпорации…

5 59 6 7751
Блоги

Михаил Демурия бизнесмен, член Общественного совета министерства промышленной политики Республики Крым

О силе личности Президента Путина Когда он зашёл в зал, казалось, лампы засветились ярче. Мы все встали и я почувствовал как невольно на моём лице растянулась улыбка. Обернулся на присутствующих — такая же реакция, у всех счастливые улыбки на лицах…

5 443 6 61875 20.03
Kпутин, крым, власть, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 450 6 63745 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Гражданский форум. Мысли о будущем Последствия наступят лет через десять, когда мы потеряем темпы и конкурентоспособность. И это прямым образом скажется на жизни каждого москвича…

5 39 6 5800 15.03
Kмосква, инфраструктура, видео, мнения
Новости

Бизнесмену из Екатеринбурга грозит штраф за бесплатную раздачу списанных продуктов из своего магазина Управление Роспотребнадзора идею бизнесмена Ивана Зайченко не оценило…

5 35 6 5231

Популярное за неделю

Новости

На российский рынок не будет поставляться кардиологический препарат Атенолол Никомед японской компании «Такеда» Об этом компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения…

5 25 6 31716
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 101653 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 188 6 17537 17.03
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Не власть, а одна большая семья Мы здесь у себя в России такого спрута вырастим, весь Кавказ вздрогнет — населим в России «хлебные» должности родственниками, крестными, их дружками, подругами и любовницами…

5 233 6 309731 14.03
Kвласть, рф, политика, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионер из Газпрома Пенсионер из Газпрома Это вам, алкашам и тунеядцам, надо работать. А этим настоящим работягам всё приносит Путин: квартиры по 500 квадратных метров, дом 3000 метров, гектары элитной земли…

5 226 6 249527 14.03
8читать ;смотреть
Kкоррупция, власть, рф, политика, расследования, финансы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7700245
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3951889

Сегодня в эфире