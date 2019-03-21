В Брюсселе сегодня стартует саммит Евросоюза

Одной из основных тем, как ожидается, станет вопрос отложения сроков выхода Великобритании из Сообщества.

Основная просьба Лондона заключается в переносе Брекзита на 30 июня. За это время, как уверяет британский премьер Тереза Мэй, она сможет провести уже третье по счету голосование в Палате Общин за сделку с Брюсселем. Об этом, в частности, она сообщила в письме главе Европейского совета Дональду Туску. Кроме того, Мэй связывает свою просьбу перенести Брекзит именно до конца июня с желанием избежать выборов в Европарламент в Британии. Все дело в том, что полномочия предыдущего созыва депутатов истекают уже в начале июля. Между тем в Еврокомиссии рекомендовали Лондону завершить процесс выхода из Сообщества до 23 мая – дня, когда начнутся выборы в Европарламент. Как считает еврокомиссар Жан-Клод Юнкер, в противном случае Британии придется участвовать в голосовании, чтобы не допустить правовой неопределенности.

Изначально Брекзит был запланирован на 29 марта, однако члены Палаты Общин до сих пор не ратифицировали сделку, заключенную британским правительством и Брюсселем. В результате выход Британии из ЕС может произойти без какого-либо соглашения.