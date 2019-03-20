В Италии выходец из Синегала задержан по подозрению в поджоге автобуса со школьниками

Как сообщает агентство АНСА, это водитель. Он перевозил детей в окрестностях Милана. По предварительным данным, водитель намеренно отклонился от маршрута, связал некоторых детей и поджог автобус. При этом он кричал, что хочет остановить гибель мигрантов в Средиземном море. Полиция выбила стёкла в горящем автобусе. Все находившиеся в нём дети — это более 50 человек – спасены. Многие отравились дымом, серьёзных повреждений никто из школьников не получил.