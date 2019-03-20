Правительство в ближайшее время внесет поправки в законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс». Оно отмечает, что сейчас поправки проходят межведомственное согласование, в частности, с ФСБ. В чем суть новых предложение, собеседник агентства не уточнил.

В феврале Госдума приняла законопроект в первом чтении. Авторы называют его законом о защите российского сегмента интернета от внешних угроз.