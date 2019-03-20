Полиция возбудила уголовное дело о клевете после жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». По данным источников издания, поводом стали опубликованные в конце прошлого года статьи на сайтах «Руспресс» и «Компромат-Урал», в которых «выражается негативная оценка деятельности» руководителя госкорпорации. В материалах в частности говорилось, что Рогозин тратит «украденные из госказны деньги на кампанию по отбеливанию собственной репутации» и что сайт «Лента.ру» за взятку удалил критическую статью о Роскосмосе.