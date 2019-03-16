В ООН и Совете Европы приветствовали ужесточение приговора Радовану Караджичу

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович написала в Твиттере, что восторжествовала справедливость. Советник генсека ООН по предупреждению геноцида Адама Диенг распространил заявление, где говорится о победе над безнаказанностью.

Сегодня апелляционный суд в Гааге увеличил срок наказания первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу с 40 лет заключения до пожизненного. Три года назад его признали виновным в преступлениях против человечности, военных преступлениях во время боснийской войны в 90-х годах и геноциде боснийских мусульман.

Помимо Караджича есть Запад, который не понёс никакой ответственности за произошедшую войну, — сказал в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко. По мнению Шевченко, сейчас Гаагский трибунал занимается политикой, а не судом.