Избирком Украины отказал 24 россиянам в регистрации наблюдателями на выборах президента страны

Речь идет о членах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Как пояснила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, международными наблюдателями не могут быть люди, которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта. Отказ негативно скажется на прозрачности процесса. Такое мнение в интервью «Эху» высказал председатель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Он добавил, что такая тактика разрушает демократические институты.