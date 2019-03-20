Украина расширила санкции против России

Соответствующий указ подписал президент Пётр Порошенко. Новые ограничения затрагивают почти 850 россиян и около трёхсот компаний. Под санкции попали причастные к строительству Керченского моста и к конфликту в Керченском проливе. Кроме того, в списке оказались те, кто «распространяет издательскую продукцию антиукраинского содержания». В перечне, в частности, фигурируют имена главы «Роснефти» Игоря Сечина, экс-главы РЖД Владимира Якунина, помощников президента Владислава Суркова и Андрея Фурсенко.

Как пишет газета «Коммерсантъ», наиболее серьёзными последствия могут оказаться для российских книжных издательств – работать на Украине больше не смогут «Эксмо», АСТ, «ЛитРес». Ограничения также коснутся магазинов «Лабиринт» и «Озон».