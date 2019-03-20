Руководство балетной школы в Петербурге отвергло обвинения в расизме, выдвинутые семьей волейболиста «Зенита»

Директор центра Татьяна Колюшина сказала сайту «Фонтанка», что девочку не вынуждали переходить на индивидуальные занятия, и родители других детей не выражали недовольства цветом кожи ребенка. Родителям предложили взять дополнительный урок, потому что у девочки хромала дисциплина и она не выполняла упражнения, – добавила Колюшина.

О том, что семья волейболиста Ореоля Камехо столкнулась с расизмом, накануне в соцсетях рассказала супруга спортсмена Присцилла.