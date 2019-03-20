Президент Украины расширил санкции против России

В список попали почти 850 человек и около трех сотен компаний. Это люди и организации, которые были вовлечены в строительство Керченского моста, были причастны к конфликту в Керченском проливе, а также те, кто «распространяет издательскую продукцию антиукраинского содержания». Как отмечает газета «Коммерсантъ», наиболее серьезными последствия могут оказаться для российских книжных издательств. Работать на Украине не смогут «Эксмо», АСТ и «ЛитРес». Кроме того, ограничения затронут магазины «Лабиринт» и «Озон».