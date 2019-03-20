Полиция возбудила уголовное дело после жалобы главы Роскосмоса на клевету в СМИ

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания, поводом стали публикации на сайтах, где негативно оценивалась деятельность Дмитрия Рогозина на посту главы госкорпорации. Расследованием занялось управление МВД по Москве. Сформирована специальная группа.

В Роскосмосе подтвердили факт подачи заявления, но комментировать ситуацию отказались. Источники «Коммерсанта» говорят, что поводом для жалобы, в частности, стали публикации на сайтах «Руспрес» и «Компромат Урал».