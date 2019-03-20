Пожарная бригада Лондона обвинила создателей мультфильма «Свинка Пеппа» в сексизме

В сообщении говорится, что в серии под названием «пожарная машина» было использовано слово «fireman», то есть «пожарный». В бригаде подчеркнули, что вместо него следует использовать нейтральное «firefighters» – то есть сотрудники противопожарной службы. Авторы обращения подчеркнули, что свинка Пеппа имеет огромное влияние на детей, и призвали присоединиться к кампании против дискриминации женщин-пожарных, — сообщает телеканал «Дождь».