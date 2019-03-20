Минкульт разработал правила содержания обитателей зоопарков, цирков и дельфинариев

Ведомство предлагает запретить физический контакт с дикими животными, признать недопустимыми действия, способные напугать или разозлить животных. В тексте содержатся и требования к дрессуре – там говорится, что между выступлениями и дрессировками у животных обязательно должен быть отдых. В пунктах, касающихся дельфинариев, отмечается, что нельзя допускать насмешек над дельфинами. Всего правила занимают 45 страниц, — пишет газета «Коммерсантъ».