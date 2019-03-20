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21:01, 20 марта 2019

В окрестностях Милана водитель школьного автобуса поджег его вместе с детьми

Сначала он угнал транспорт, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин и прежде, чем поджечь автобус, некоторых детей связал. Водитель сказал им, что не выживет никто. Дети сумели освободиться и выбраться. Обошлось без жертв. 14 человек отравились дымом. Водителя арестовали. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, рассказал журналистам, что этот мужчина часто выражал недовольство миграционной политикой Италии, — передает Би-би-си.



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