В окрестностях Милана водитель школьного автобуса поджег его вместе с детьми

Сначала он угнал транспорт, в котором ехало более 50 школьников, протаранил на нем несколько полицейских машин и прежде, чем поджечь автобус, некоторых детей связал. Водитель сказал им, что не выживет никто. Дети сумели освободиться и выбраться. Обошлось без жертв. 14 человек отравились дымом. Водителя арестовали. Учитель, находившийся в автобусе вместе с детьми, рассказал журналистам, что этот мужчина часто выражал недовольство миграционной политикой Италии, — передает Би-би-си.