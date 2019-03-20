В Курске детей с инвалидностью поселили в интернат без лифтов, пандусов и специальных санузлов. Об этом сообщает телеканал «Дождь». О ситуации стало известно от родителей детей, передвигающихся на колясках. По их словам, школа-интернат на базе старого здания, предназначенного для детей-сирот, была открыта недавно. Сейчас в учебном корпусе дети с инвалидностью вынуждены подниматься на второй и третий этажи ползком. Некоторых перетаскивают родители. Всего в школе учится более 140 детей.

Следственный комитет начал проверку этой информации.