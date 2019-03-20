Под новые украинские санкции попали около 850-ти человек и почти 300 компаний

Наиболее серьезными последствия могут оказаться для российских книжных издательств, — пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что работать на Украине больше не смогут «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный магазин «Лабиринт». Кроме того, речь идет об ограничении доступа к сайту «Озон».

Указ о новых санкциях президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня. Формально новые санкции связаны со строительством Крымского моста и организации выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в перечне оказались, в том числе, компании, не связанные с этими проектами.