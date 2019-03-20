Более половины россиян, как утверждают социологи ВЦИОМ, верят в действенность закона о борьбе с фейковыми новостями. 57% опрошенных сказали, что после вступления документа в силу недостоверных сведений в СМИ и в интернете, по их мнению, станет меньше. Чуть меньше трети респондентов сказали, что количество фейковых новостей не изменится. При этом около 40% опрошенных сказали, что невозможно отличить достоверную информацию от фейковой в интернете и СМИ, — пишет агентство ТАСС.