Помощник президента Андрей Белоусов отрицает свое влияние на дело Baring Vostok

В интервью журналу «Форбс» он сказал, что подобные сведения – полная чушь и подчеркнул, что как верующий человек может в Великий пост сказать, что это вранье: «если бы я с такого рода бумагами пошел к президенту, меня бы оттуда вынесли вперед ногами. Президент никогда не станет вмешиваться в коммерческие споры таким образом», — добавил Белоусов.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что Белоусов мог помочь делу против фонда. Его фигурантов подозревают в мошенничестве с акциями при возврате долга банку «Восточный».