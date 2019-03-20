Комиссар Совета Европы по правам человека приветствовала ужесточение приговора Радовану Караджичу

Дунья Миятович написала в Твиттере, что восторжествовала справедливость. В свою очередь советник генсека ООН по предупреждению геноцида Адам Диенга распространил заявление, где говорится о победе над безнаказанностью.

Сегодня Апелляционный суд в Гааге изменил приговор первому президенту Республики Сербской с 40 лет заключения на пожизненное. Караджича обвинили в военных преступлениях во время боснийской войны в 90-х годах, а также преступлениях против человечности.