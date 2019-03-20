ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными в случае нарушения их прав. Подготовлены соответствующие поправки в приказ о кодексе этики.

Предложение ФСИН действительно может изменить отношение к тем, кто отбывает наказание. Об этом в эфире «Эха» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она добавила, что сейчас к заключенным часто относятся как к людям второго сорта.