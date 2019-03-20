В Новосибирске пригрозили лишить аккредитации журналистку, которая не встала во время гимна

Как выяснилось, она не могла подняться из-за травмы.

Заседание в городском совете Новосибирска началось с исполнения гимна Российской Федерации. Присутствующие встали. Председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев обратил внимание на то, что корреспондент издания «Сибкрай» осталась на своем месте. Он обратился к ней, посоветовав «почитать законы», и напомнил, что гимн страны слушается стоя, а мужчины должны быть без головных уборов. В конце заседания Асанцев вернулся к этому вопросу и еще раз отчитал журналистку, на этот раз пригрозив удалением с сессии и лишением аккредитации, если, цитата, «подобные знаки неуважения будут повторяться». Слова председателя совета приводит «Сибкрай». В издании пояснили, что журналистка не могла подняться, поскольку ранее упала на оледеневшем тротуаре и травмировала спину. В руководстве портала отметили, что лишить ее аккредитации за отказ встать во время гимна не имеют права. Издание рассматривает возможность обращения в суд из-за оскорбления корреспондента.

В административном кодексе есть статья, в соответствии с которой за нарушение порядка официально использования государственных символов предусмотрен штраф.