Апелляционный суд в Гааге ужесточил приговор первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу

Об этом сообщает агентство Reuters. 73-летнему бывшему лидеру боснийских сербов увеличили срок наказания до пожизненного заключения. Три года назад Караджича приговорили к 40 годам лишения свободы за преступления против человечности, военные преступления во время боснийской войны в 90-х годах и за геноцид боснийских мусульман.

Ужесточение приговора укладывается в общую логику процесса над Караджичем. Об этом сказал «Эху» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель. Он добавил, что решения трибунала сильно разнятся в зависимости от того, представитель какой стороны конфликта находится на месте подсудимого.