Алина Загитова выиграла короткую программу на Чемпионате мира

То, что ЧМ проходит в Японии, не могло не сказаться на местных фигуристках. Победительница Финала Гран-При и одна из главных фавориток турнира Рика Кихира не смогла побороть волнение, и исполнила бабочку вместо своего коронного тройного акселя. В итоге ее промежуточное место – только 7-е! Переполненный зал просто не знал, как реагировать на неудачу главной надежды страны.

Евгения Медведева каталось перед японкой и была очень сосредоточенной. А маленькие технические помарки, казалось, затмит яркий художественный образ и чарующая женственность. Увы, только не в глазах судей, которые определили двукратную чемпионку мира только на 4-е место.

Ну а победу в короткой программе, причем за явным преимуществом, одержала другая представительница России Алина Загитова. Ее прокат был безукоризненным и вдохновенным. Ближайшую преследовательницу – японку Каори Сакамото – Загитова опередила более чем на 5 баллов.

Произвольную программу фигуристки исполнят в пятницу.

Напомним, что в парном катании после исполнения короткой программы лидерство захватили российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.