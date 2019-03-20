В Екатеринбурге бизнесмену Ивану Зайченко, который решил бесплатно раздавать просроченные продукты, грозит штраф 100 тысяч рублей. Об этом сам предприниматель рассказал на своей странице в Фейсбуке.

На днях Зайченко сообщил, что в его магазине появилась полка с просроченными продуктами, которые можно забирать бесплатно. Бизнесмен отметил, что многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах в поисках продуктов, выброшенных магазинами. Он добавил, что инициатива поможет людям сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытыми. Роспотребнадзор распорядился всю просроченную продукцию выбросить.