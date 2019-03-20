Власти Астаны поддержали переименование столицы Казахстана в Нурсултан. Ранее сегодня необходимые для этого законодательные поправки принял парламент республики. Название города предлагают писать через дефис.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, накануне объявил о своей отставке. Пост до новых выборов занял спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Сразу после вступления в должность он предложил переименовать Астану в Нурсултан.