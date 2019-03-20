Британский премьер Тереза Мэй попросила отсрочить выход страны из ЕС до 30 июня

Соответствующее письмо она направила главе Европейского совета Дональду Туску.

Мэй попросила Европейский Совет одобрить дополнительные документы по Брекзиту, ранее согласованные с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По ее словам, это позволит провести новое, уже третье голосование по сделке с Брюсселем. Об этом, в частности, британский премьер также говорила в Палате Общин, где выразила решимость закончить процесс выхода из Евросоюза до конца июня.

Кроме того, отложить процесс Брекзита именно до конца июня Мэй в своем письме главе Евросовета Дональду Туску обосновала нежеланием Лондона участвовать в выборах в Европарламент. Все из-за того, что срок полномочий предыдущего созыва депутатов, в том числе британских, истекает в начале июля. Вместе с тем в Брюсселе настаивают на том, чтобы Брекзит завершился до 23 мая – дня выборов в Европарламент. По словам официального представителя Еврокомиссии, ее глава Жан-Клод Юнкер отметил, что в противном случае Британия должна будет участвовать в голосовании. Это, как считает еврокомиссар, может создать условия правовой неопределенности. Вместе с тем, как ожидается, вопрос переносов сроков выхода Великобритании из ЕС может быть поднят уже в четверг, когда стартует саммит Сообщества.

Изначально Брекзит был запланирован на 29 марта, однако члены Палаты Общин до сих пор не ратифицировали сделку, заключенную британским правительством и Брюсселем. В случае, если она не будет утверждена, а сроки выхода Лондона из ЕС не будут перенесены, произойдет так называемый «жесткий Брекзит» без какого-либо соглашения.