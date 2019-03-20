Вопрос о законности задержания Кирилла Вышинского рассмотрит объединенная кассационная палата Верховного суда Украины

Такое решение принял суд в Киеве по ходатайству защиты главреда «РИА-Новости» Украины. Вышинского обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что рассмотрение дела этой инстанцией «поднимает градус объективности и справедливости». Москалькова приехала в суд, чтобы встретиться с Вышинским, — об этом она сообщила журналистам:

Кирилл Вышинский сказал, что жалоб у него нет, он чувствует себя нормально. Вышинский добавил что о его мнению, дело против него развалится, как только его начнут рассматривать по существу.