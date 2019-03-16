Новые обвинения, предъявленные Сулейману Керимову, связаны с теми объектами недвижимости, о которых шла речь раньше

Новые обвинения, предъявленные сенатору Сулейману Керимову, связаны с теми же объектами недвижимости, о которых шла речь раньше. Об этом рассказал журналист «Эха» во Франции Андрей Белькевич. Белькевич добавил, что Керимов обязался выплатить залог в 20 миллионов евро.

Сенатор Сулейман Керимов должен оказаться под следствием не только во Франции, но и в России. Об этом в ролике на YouTube-канале True сказал политик Алексей Навальный. Состояние и имущество Сулеймана Керимова очевидно не соответствует задекларированному, и ответственные ведомства закрывают на это глаза, — добавил Навальный.