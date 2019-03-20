Власти Петербурга помогут семье из Псковской области

Дочка пожаловалась президенту на жизненные трудности, а ее за это затравили соседи.

Елена Перчикова, мать девочки Таси, которая стала известна по всей стране, прописана в Санкт-Петербурге. В связи с этим временный губернатор северной столицы Александр Беглов и глава Псковской области Михаил Ведерников обсудили вопрос помощи семье. Она будет оказана, сообщили в городской администрации, но как именно, пока неизвестно. Напомним, что 11-тилетняя Тася Перчикова из деревни Томсино написала президенту Путину, пожаловалась на различные жизненные трудности и попросила помочь купить мини-трактор. Тася рассказала, что мама работает на двух работах, получает совсем небольшую зарплату, а потом занимается огородом. После того как об этом письме стало известно, семье начали переводить деньги люди из разных регионов. В связи с этим сразу же испортились отношения с соседями, которые, по словам Перчиковых, из-за зависти устроили травлю. После этого мама была вынуждена уволиться с работы, а дочь перевела дистанционное обучение.

Следственный комитет проверил сообщения об угрозах, которые поступали семье. Правоохранители сообщили, что информация о них не подтвердилась.