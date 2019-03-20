Судебные решения в России зачастую выносят под копирку

К такому выводу пришла «Новая газета», которая проанализировала большое количество подобных документов. В итоге обнаружилось 50 тысяч судебных решений, совпадающих почти дословно. Например, в системе Росправосудия были выбраны все решения первой инстанции по 228-ой статье, в которых содержались слова «кондитерский мак».

Похожесть судебных дел автоматически не означает их неправосудность, — отмечает газета. Однако, бывает и так, что суд рассматривает однотипные дела, не вдумываясь в их смыслах и убедительность позиции обвинения. А бывает, что судья копирует приговор другой инстанции или штампует текст обвинительного заключения, — пишет Новая газета.